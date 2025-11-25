Skip to content
In den Ortsteilen Seebach und Ratschfeld wurde bei einer Kontrolle stark erhöhter Arsenwert im Trinkwasser festgestellt.
Ranten
25/11/2025
Seebach & Ratschfeld

Arsen im Trinkwasser: Belastung deutlich über Grenzwert

In Seebach und Ratschfeld wurde stark erhöhter Arsengehalt im Trinkwasser gemessen. Die Gemeinde Ranten warnt vor dem Konsum und stellt beim neuen Rüsthaus der FF-Ranten kostenlos sicheres Trinkwasser bereit.

Bei einer routinemäßigen Kontrolle der Wasserversorgung für Seebach bis Ratschfeld wurde ein stark erhöhter Wert festgestellt: Statt der erlaubten 10 Mikrogramm pro Liter wurden 31 Mikrogramm gemessen. Damit ist das Leitungswasser laut Gemeinde „derzeit nicht für den menschlichen Verzehr geeignet“. Für Körperpflege wie Duschen oder Baden kann es weiterhin verwendet werden. Die Gemeinde sucht nun die Ursache und kündigt an: „Wir werden unverzüglich technische Maßnahmen zur Reduktion des Arsenwertes einleiten.“ Bis dahin sollen die Haushalte für Trinken und Kochen ausschließlich Flaschenwasser oder Wasser aus sicheren Quellen nutzen.

Sicheres Wasser beim Rüsthaus erhältlich

Damit alle gut versorgt bleiben, stellt die Gemeinde eine kostenlose Abfüllstation bereit: Beim neuen Rüsthaus der FF-Ranten kann jederzeit Trinkwasser abgeholt werden. Alle Wasserbezieher werden ersucht, diese Information im eigenen Gebäude weiterzugeben, damit niemand ungewarnterweise belastetes Wasser konsumiert. Die Einschränkung betrifft ausschließlich die Ortsteile Seebach und Ratschfeld, da die Arbeiten an der Wasserhauptleitung Ranten bereits abgeschlossen sind.

