154.000 Personen in der Steiermark armutsgefährdet

In der Steiermark leben aktuell 154.000 Menschen mit einem erhöhten Armutsrisiko. Der neue Bericht der Landesstatistik zeigt: Trotz stabilem Sozialsystem bleibt die Lage für viele prekär und trifft manche Gruppen besonders hart.

Die Steiermark gehört zwar zu den stabilen Regionen Europas, doch für jede achte Person reicht das Einkommen nicht aus. Der neue Armutsbericht zeigt, warum das so ist und wer besonders betroffen ist.

Seit zwei Jahrzehnten liegt die Armutsgefährdung in der Steiermark nahezu unverändert bei rund 12 Prozent. Heuer sind es 12,4 Prozent, also 154.000 Steirerinnen und Steirer, die mit zu wenig Einkommen auskommen müssen. Österreichweit liegt der Wert höher, bei 14,3 Prozent. Martin Mayer von der Landesstatistik erklärt dazu: „Damit sind die Ergebnisse der Steiermark sehr ähnlich jenen von Österreich insgesamt.“ Gleichzeitig weist er darauf hin, dass die Daten aus der EU-SILC-Befragung stammen und sich die Schwankungen überschneiden. Im europäischen Vergleich steht die Steiermark jedoch gut da und bewegt sich im oberen Drittel.

Sozialsystem federt viel ab

Besonders deutlich zeigt der Bericht, wie stark das Sozialsystem wirkt. Neun Prozent der Bevölkerung beziehen ihr Haupteinkommen aus Sozialleistungen, 22 Prozent leben hauptsächlich von Pensionen. Ohne dieses Netz läge die Armutsgefährdung bei dramatischen 42 Prozent. Das verfügbare mittlere Netto-Jahreseinkommen der Haushalte beträgt 47.000 Euro. Doch zwischen den Gruppen klafft eine große Lücke: Während das schwächste Einkommensviertel maximal 27.989 Euro pro Jahr zur Verfügung hat, sind es im stärksten Viertel zumindest 73.468 Euro.

Wer besonders gefährdet ist

Die Daten zeigen deutliche Unterschiede zwischen den Bevölkerungsgruppen. In Haushalten mit niedriger Erwerbsintensität liegt die Armutsgefährdung bei 58 Prozent, bei jenen mit Sozialleistungen als Haupteinkommen bei 55 Prozent. Auch Arbeitslose (42 Prozent), allein lebende Pensionist:innen (37 Prozent) oder Haushalte mit weiblicher Hauptverdienerin (22 Prozent) sind stärker betroffen. Besonders auffällig: Die Armutsgefährdung von Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft liegt mit 29 Prozent mehr als dreimal so hoch wie bei Österreichern (9 Prozent). Frauen sind außerdem stärker armutsgefährdet als Männer.

„Working Poor“ trotz Arbeit

Auch Erwerbstätigkeit schützt nicht immer. Sechs Prozent der arbeitenden Steirerinnen und Steirer gelten als armutsgefährdet – rund 33.000 Menschen. Dieses Phänomen wird als „working poor“ bezeichnet. Teilzeitkräfte sind mit sieben Prozent häufiger betroffen als Vollzeitbeschäftigte (fünf Prozent). Besonders gefährdet sind Personen in Hilfstätigkeiten (10 Prozent) und Selbständige, unter ihnen viele Landwirte (ebenfalls 10 Prozent).

Kritik an politischer Entwicklung

Für die KPÖ zeigt der Bericht ein alarmierendes Bild. Viele Betroffene können sich keinen Urlaub leisten, unerwartete Ausgaben sind oft nicht möglich, und 29 Prozent leben mit abgenutzten Möbeln. Zwölf Prozent sind mit Zahlungen im Rückstand. Landtagsabgeordneter Alexander Melinz sagt dazu: „In einem der reichsten Länder der Welt darf es nicht sein, dass sich so viele Menschen grundlegende Dinge des täglichen Lebens nicht mehr leisten können.“ Er kritisiert die Regelungen der blau-schwarzen Landesregierung und warnt: „Wir brauchen endlich Maßnahmen, die Armut bekämpfen und keine Politik, die sie verschärft.“