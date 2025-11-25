Skip to content
Winterliche Schneeschauer im Norden, föhnige Sonnenfenster im Süden der Steiermark.
Steiermark
25/11/2025
Prognose

Winter im Norden, Föhn im Süden: Kontrastreicher Mittwoch in der Steiermark

Der Mittwoch bringt der Steiermark zweigeteiltes Wetter. Im Norden winterlich mit Schneeschauern, im Süden föhnig und stellenweise sonnig.

von Julia Waldhauser
Am Mittwoch, dem 26. November 2025, zeigt sich das Wetter in der Steiermark sehr unterschiedlich. „Der Mittwoch bringt in der nördlichen Obersteiermark winterliches Wetter. Bei überwiegend starker Bewölkung gehen einige Schneeschauer nieder, in den Staulagen kommen einige Zentimeter Neuschnee zusammen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Nach Süden zu sorgt die Nordströmung dagegen für föhnige Effekte. Dort bleibt es weitgehend trocken, und nach der Auflösung von Nebel- und Hochnebelfeldern zeigt sich im Oberen Murtal, im Mürztal und im Südosten immer wieder die Sonne. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen -1 und +1 Grad. Tagsüber bleibt es im Norden mit Höchstwerten um 1 Grad winterlich kalt, während im Süden bis zu 7 Grad erreicht werden.

