Brennholz entzündet sich: Kellerbrand in Adendorf rasch gestoppt

In Adendorf ist am Dienstag ein Kellerbrand in einem Wohngebäude ausgebrochen. Dank des schnellen Eingreifens zweier Feuerwehren konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Personen waren nicht in Gefahr.

Im Ortsteil Adendorf (Gemeinde Mariahof) ist es am Dienstag zu einem Brand im Keller eines Wohnhauses gekommen. Kurz nach der Alarmierung standen die Feuerwehren Mariahof und Neumarkt bereits im Einsatz. Die Landesleitzentrale informierte frühzeitig, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befanden – ein entscheidender Vorteil für den raschen Einsatzablauf.

Brennholz geriet in Brand

Im Untergeschoss war gelagertes Brennholz in unmittelbarer Nähe eines Ofens in Brand geraten. Dichte Rauchentwicklung machte den Atemschutz notwendig: Mehrere Trupps starteten sofort die Brandbekämpfung im Innenangriff. Erst nachdem Messungen eine sichere, atembare Atmosphäre bestätigten, konnte der Einsatz ohne schweren Atemschutz fortgesetzt werden. Um das Feuer vollständig zu löschen, wurde das gelagerte Holz kontrolliert ins Freie gebracht und dort abgelöscht.

Starke Kräfte vor Ort

Die Feuerwehr Neumarkt rückte mit HLF3, WLF-A samt 5.000-Liter-Wechselaufbau sowie einem LKW mit Pumpen-RC aus – insgesamt 24 Einsatzkräfte inklusive Bereitschaft. Auch die Feuerwehr Mariahof war mit HLF4, KLF, MTF und ebenfalls 24 Kräften vor Ort. Die enge Zusammenarbeit sorgte dafür, dass der Brand rasch eingedämmt und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden konnte.

Keine Verletzten, Schaden begrenzt

Verletzt wurde niemand. Der Brand konnte frühzeitig gestoppt werden, wodurch größerer Schaden am Gebäude verhindert wurde.