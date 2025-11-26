Meterhohe Flammen: Almhütte in Seckau brannte lichterloh

Die Freiwilligen Feuerwehren Seckau, Kobenz, Knittelfeld, St. Lorenzen und Apfelberg wurden am Dienstagabend zu einem Almhüttenbrand alarmiert. Diese stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand.

„Meterhohe Flammen und dichte Rauchschwaden schlugen den 68 eingesetzten Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen schon während der Anfahrt entgegen“, schildert Einsatzleiter Lukas Sitter von der Freiwilligen Feuerwehr Seckau. Mit Löschfahrzeugen wurde ein Pendelverkehr eingerichtet. Zudem wurde eine 500 Meter lange Zubring-Leitung zur Einsatzstelle verlegt.

Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Bis in die frühen Morgenstunden standen die Feuerwehrleute im Einsatz. Schließlich war das Feuer unter Kontrolle; verletzt wurde niemand. Auch ein Übergreifen auf den angrenzenden Wald konnte verhindert werden. „Ein Bezirksbrandermittler wurde zur Klärung der Brandursache beigezogen“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark. Dieser führte vor Ort erste Erhebungen durch. Eine endgültige Klärung der Brandursache war aufgrund der Dunkelheit jedoch nicht möglich. Weitere Untersuchungen werden bei Tageslicht durchgeführt.

