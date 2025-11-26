REWE steigt ein: Rettung von 21 Unimarkt-Filialen in Sicht

Nach dem Aus von Unimarkt kommt Bewegung in die Nahversorgung: Rewe übernimmt 21 Standorte in drei Bundesländern, sechs davon in der Steiermark. Parallel dazu hatte SPAR vor kurzem die Übernahme von 23 weiteren Filialen fixiert.

Die turbulente Phase rund um das Aus von Unimarkt entwickelt sich zu einer grundlegenden Neuordnung im Lebensmittelhandel. Nun steht fest: Die Rewe-Gruppe steigt ein und übernimmt 21 der mehr als 90 zum Verkauf stehenden Filialen. Damit wird ein weiterer großer Teil der Nahversorgung gesichert, besonders in jenen Regionen, in denen Unimarkt lange eine zentrale Rolle gespielt hat.

Schwerpunkt auf ADEG, aber auch Billa und Penny geplant

Die meisten Standorte sollen künftig von selbstständigen Kaufleuten als ADEG-Märkte betrieben werden. Filialen, die bereits bisher direkt geführt wurden, wechseln teilweise zu Billa oder Penny. Für viele Mitarbeiter bedeutet das eine klare Perspektive, denn auch Rewe betont, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben sollen. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Prüfung, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Besonders deutlich wird REWES strategische Ausrichtung in Oberösterreich: 13 der 21 Standorte liegen dort, eine Region, in der der Konzern bisher einen vergleichsweise niedrigen Marktanteil hatte. In der Steiermark übernimmt Rewe sechs Filialen, zwei weitere befinden sich in Niederösterreich.

Unimarkt zieht sich zurück, Hälfte der Filialen offenbar gesichert

Unimarkt hatte im September angekündigt, sich vollständig aus dem Filialgeschäft zurückzuziehen und sämtliche Standorte zu verkaufen. Die Unternehmensgruppe meldete 620 Beschäftigte beim AMS-Frühwarnsystem und bestätigte, dass Großhandel und Logistik nicht betroffen sind. Neben Rewe hatte bereits Spar 23 Standorte übernommen, darunter elf in der Steiermark. Damit scheint rund die Hälfte der Unimarkt-Filialen vorerst gerettet. Auch Lidl und Hofer haben Interesse an einzelnen Märkten bekundet.