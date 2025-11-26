Auto überschlug sich und stürzte in die Sulm: 18-Jähriger verletzt

Ein 18-Jähriger verlor Mittwochfrüh auf der B74 aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto und stürzte in die Sulm. Der Wagen blieb am Dach liegen, der Lenker konnte sich selbst befreien und ins LKH Wagna gebracht.

Gegen 6.15 Uhr war ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit seinem Auto auf der B74 von Fresing kommend in Fahrtrichtung Heimschuh unterwegs. Auf Höhe Straßenkilometer 9,6 kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Danach fuhr er über eine Wiese und stürzte in die angrenzende Sulm, wo das Fahrzeug am Dach liegend zum Stillstand kam. Er konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Nachkommende Fahrzeuglenker leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Bis zum Eintreffen der Rettung und des Notarztes übernahm ein First-Responder des Roten Kreuzes die weitere medizinische Versorgung. Nach der Erstversorgung wurde der 18-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Wagna eingeliefert. Die Feuerwehren Heimschuh und Fresing-Kitzeck, im Einsatz mit 35 Kräften, bargen den Pkw aus der Sulm.