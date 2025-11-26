Das wahre grüne Herz: 220.000 Jobs durch Familienfirmen

Mehr als die Hälfte aller arbeitgebenden Unternehmen in der Steiermark liegen in Familienhand: Von Saubermacher bis zur Knill Gruppe, von Weitzer Parkett bis hin zur Bäckerei Sorger.

Das sind steirische Erfolgsgeschichten schon seit Generationen vor allem Familiengeschichten – mit Verbundenheit zur Tradition und mit Weitblick in die Zukunft. Mit einem maßgeschneiderten Beratungsprogramm unterstützt PwC, zweitgrößter Business-Consulter der Welt, diese Unternehmen auf ihrem Weg in die nächste Generation, stehen doch steiermarkweit bei fast 3.000 Familienbetrieben demnächst Übergaben an.

21.000 steirische Familienunternehmen

„Die 21.000 steirischen Familienunternehmen – ohne EPU – sind ein stabiles Rückgrat unserer Wirtschaft“, stellt Nikolaus Hulatsch, PwC-Partner und Geschäftsführer in Südösterreich, klar. „Sie sichern mehr als 220.000 Arbeitsplätze und sind damit der größte Arbeitgeber des Landes.“ Diesen Unternehmen will PwC mit seiner weltweiten Expertise besonders unter die Arme greifen: Ein spezielles Beratungspaket für Betriebs- übernahmen innerhalb der Familie hat man vorbereitet, das auch den aktuell guten wirtschaftspolitischen Wind für solche Übergangsprozesse nutzen will.

33 Familienunternehmen an einem Tisch

Startschuss dieser Initiative war der „PwC-Club“ am 20. November in Graz, bei dem 33 federführende Familienunternehmen an einem Tisch zusammenkamen. Unter dem Motto „Die Firma am Frühstückstisch“ plauderte unter anderem die Aufsichtsratsvorsitzende von Ottakringer und Vöslauer, Christiane Wenckheim, aus dem Nähkästchen: „In einem Familienunternehmen bist du immer nur der Steward: Du bekommst etwas und gibst – im besten Fall ein bisschen mehr – weiter an die nächste Generation.“

Familienunternehmen gelten als robust

Denn gerade in wirtschaftlich fordernden Zeiten gelten Familienunternehmen als robuste Standort- Absicherung. Trotz multipler Herausforderungen wie dem Fachkräftemangel, der digitalen Transformation und globalem Wettbewerbsdruck beweisen diese Betriebe jeden Tag, dass Stabilität und Innovationskraft keine Gegensätze sind.