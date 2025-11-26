Auto beschlagnahmt: Raser brettert mit 115 km/h durch 30er-Bereich

Ein 27-jähriger Autofahrer wurde Dienstagvormittag mit einer weit überhöhten Geschwindigkeit in Kathal im steirischen Murtal gemessen. Es folgte eine Beschlagnahme des Autos. Der Mann wies sich mit fremden Ausweisen aus.

Eine Polizeistreife führte Dienstagvormittag an der Obdacher Straße (B78) im Bereich Kathal (Bezirk Murtal) Geschwindigkeitsmessungen durch. In diesem Bereich gilt baustellenbedingt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h. „Gegen 10.40 Uhr stellten die Beamten einen Pkw fest, der mit gemessenen 115 km/h durch den Baustellenbereich fuhr. Weiters missachtete der Lenker das Rotlicht der dort installierten Ampelanlage. Nach kurzer Nachfahrt konnte der Lenker angehalten werden. Der Pkw wurde aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung vorläufig beschlagnahmt und der Führerschein abgenommen“, berichtet die Polizei.

Fahrer gab sich als sein Bruder aus

Bei der Kontrolle wies sich der Rumäne mit diversen Ausweisdokumenten aus. Wie sich später herausstellte, waren das die Dokumente seines Bruders. Der Mann wird nun wegen diverser Verwaltungsübertretungen der Bezirkshauptmannschaft Murtal sowie wegen des Gebrauchs fremder Ausweise der Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt.