Schneefall hält steirische Florianis auf Trab

Am Dienstagnachmittag, dem 25. November 2025 wurde die Freiwillige Feuerwehr Krieglach gegen 16 Uhr zu einer Fahrzeugbergung auf die B72 Richtung Alpl im steirischen Bezirk Bruck-Mürzzuschlag alarmiert.

Am Dienstagnachmittag rückte die Feuerwehr Krieglach zu einer LKW-Bergung aus. „Aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse ist ein LKW hängengeblieben, von wo er ohne fremde Hilfe nicht mehr weiterkam“, berichtet die Feuerwehr, die für die Bergung des hängengebliebenen LKW sowie das Absichern der Unfallstelle zuständig war. Weiters eingesetzt waren die Polizei Krieglach sowie die Straßenmeisterei.