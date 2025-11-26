Nebel macht der Sonne Platz: Dieses Wetter erwartet die Steirer

Mit steigendem Luftdruck wird das Wetter in der Steiermark am Donnerstag zunehmend sonniger und trockener. Letzte Schneeschauer entlang der Nordalpen und lokale Nebelfelder lösen sich auf, ab Mittag dominiert überall die Sonne.

„Mit steigendem Luftdruck wird das Wetter in der Steiermark am Donnerstag zunehmend trockener und sonniger. Entlang der Nordalpen sind in den Morgen- und Vormittagsstunden letzte, schwache Schneeschauer zu erwarten. Auch lokale Nebel- und Hochnebelfelder im Südosten lösen sich zügig auf. Spätestens ab der Mittagszeit setzt sich überall die Sonne durch, stellenweise wird der Himmel sogar klar“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen bewegen sich laut den Experten zwischen -5 und -2 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen bis zu 5 Grad.