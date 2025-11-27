Auf die Piste, fertig, los: Steirische Skigebiete starten in die Saison

Der Winter legt in der Steiermark einen Frühstart hin und viele Skigebiete nutzen die Chance. Dank Neuschnee und idealer Beschneiung öffnen Tauplitz, Loser, Riesneralm, Lachtal und weitere Regionen bereits dieses Wochenende.

Der Winter zeigt sich heuer in der Steiermark besonders früh von seiner sportlichen Seite: Neuschnee, frostige Temperaturen und perfekt genutzte Beschneiungsfenster ermöglichen einen Saisonstart, der vielerorts früher kommt als geplant. Für die Betreiber ist das ein wichtiger Impuls: Ein früher Beginn gilt als gutes Zeichen für eine erfolgreiche Wintersaison.

Tauplitz, Loser, Riesneralm & Lachtal legen los

Bereits am Freitag, dem 28. November, fällt auf der Tauplitz der Startschuss. Am Samstag folgen gleich mehrere bekannte Gebiete: der Loser in Altaussee, die Riesneralm in Donnersbachwald und aufgrund der sehr guten Bedingungen, auch das Lachtal. Dort gehen am Wochenende die Sechsersesselbahn, die Herbertlifte sowie das Kinderlachtal und das Wilde Lachtal in Betrieb. Ein Angebot, das nicht nur den Skifahrern, sondern auch Familien einen Vorgeschmack auf den Winter liefert. Auch das Präbichl plant, am Wochenende die ersten Schwünge zu ermöglichen, wenn die Temperaturen weiter stabil bleiben.

Einige Gebiete schon in Betrieb

Auf Planai, Reiteralm und Turracher Höhe wird bereits gefahren. Am Hauser Kaibling beginnt die Saison ebenfalls am Samstag. Viele Skigebiete werden in den Tagen danach jedoch nochmals schließen, um für den Vollbetrieb optimal vorbereitet zu sein. Auch die Gaaler-Lifte blicken positiv auf das Wochenende: Der Schlepplift ist vollständig beschneit, weitere Anlagen könnten folgen. Wenn die angekündigten kalten Nächte eintreffen, soll am Freitag mit allen Liften gestartet werden. Ein früher Start bringe Schwung in den Saisonkartenverkauf und sei oft ein Hinweis auf eine starke Saison, betonen viele Betreiber.