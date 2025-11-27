Rund 30 Babypakete verschwunden: Gemeinderätin tritt zurück

Rund 30 Baby-Gratulationspakete kamen über Jahre nie bei den Eltern an. Die Gemeinde reagierte sofort, die betroffene Gemeinderätin übernahm die Verantwortung und legte ihr Mandat zurück.

In Eibiswald sorgt ein ungewöhnlicher Fall für Diskussionen: Rund 30 Baby-Gratulationspakete, die frischgebackenen Eltern zwischen 2023 und heute zugestellt werden sollten, sind nie angekommen. Bei einer internen Prüfung wurde klar, dass mehrere Familien ihr Paket nie erhalten hatten, obwohl sie laut Gemeindevorgaben hätten beliefert werden müssen.

Erste Hinweise kamen von Eltern

Den Stein ins Rollen brachte eine Rückmeldung an die Kommunalpolitik: Einige Eltern meldeten sich, laut einem Bericht der Kleinen Zeitung, bei FPÖ-Gemeinderat Michael Rossmann und erklärten, dass sie trotz Geburt im Gemeindegebiet kein Paket bekommen hätten. Diese Hinweise wurden im Prüfungsausschuss thematisiert und führten zu einer internen Untersuchung. Wie Bürgermeister Andreas Thürschweller (SPÖ) bestätigt, wurde jede Familie, die seit 2023 ein Baby bekommen hat, kontaktiert. Jenen, die kein Paket erhalten hatten, wurde umgehend eine unkomplizierte Lösung angeboten: Abholung im Gemeindeamt oder rascher Versand. Die Baby-Gratulationspakete bestehen aus 100 Euro Wirtschaftsgutscheinen, einem Gutschein der Bücherei, einem Buch, Schokolade sowie Broschüren und Informationsmaterial.

Gemeinderätin übernimmt Verantwortung

Laut Gemeinde wurde die für die Zustellung zuständige SPÖ-Gemeinderätin zur Klärung der Vorwürfe eingeladen. Ihr Anwalt und die Gemeinde bestätigten: Sie übernahm die Verantwortung für die fehlenden Pakete, beglich den entstandenen Schaden und zeigte „tätige Reue“. Eine Anzeige wird, nach juristischer Einschätzung, nicht gestellt. Dennoch zog die Gemeinde klare Konsequenzen: Die Gemeinderätin legte am Mittwoch früh, dem 26. November, ihr Mandat zurück und trat aus der SPÖ aus.

Gemeinde setzt neue Regelung um

Um vergleichbare Fälle künftig zu vermeiden, wird der Ablauf geändert: Eltern sollen künftig aktiv informiert werden, dass sie ihr Baby-Paket direkt im Gemeindeamt abholen können. Damit möchte man Missverständnisse und Versäumnisse ausschließen und den Prozess nachvollziehbarer gestalten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2025 um 09:59 Uhr aktualisiert