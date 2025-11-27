Frontaler Crash auf der B74: 17-Jähriger schwer verletzt

Gegen 19.40 Uhr war ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit seinem Auto auf der B74 in Kogelberg von Leibnitz kommend in Fahrtrichtung Heimschuh unterwegs. Zur gleichen Zeit wendete auf Höhe Straßenkilometer 4,8 ein 92-jähriger Grazer sein Auto bei einer Ausfahrt und fuhr zurück auf die B74. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei wurde der 17-Jährige schwer verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung ins LKH Wagna eingeliefert. Der 92-Jährige wurde zwecks Abklärung ebenfalls ins Krankenhaus Wagna eingeliefert, dürfte jedoch unverletzt geblieben sein. Die Feuerwehren Kaindorf und Heimschuh standen im Einsatz. Die B74 war im Unfallbereich zwischen 19.45 und 21 Uhr gesperrt.