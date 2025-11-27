Steiermark startet Versorgungsoffensive für Long-Covid-Patienten

In der Steiermark wird ein Konzept zur Versorgung von Long-Covid-Patienten umgesetzt. Nach Schätzungen sind in der Steiermark rund 10.200 Menschen betroffen, 2.000 davon so schwer, dass sie größtenteils bettlägerig sind, wie die „Kleine Zeitung“ am Donnerstag berichtete. Das Konzept wurde vom früheren Rektor der Med-Uni Graz, Josef Smolle, zusammen mit KollegInnen erstellt. Erste Umsetzungsschritte sollen im ersten Quartal 2026 erfolgen. Das Vorhaben umfasst drei Versorgungsebenen. Erstanlaufstelle ist der niedergelassene Bereich – sprich Primärversorgungseinheiten sowie Hausärzte. Dabei geht es vor allem um die Abklärung, ob ein postakutes Infektionssyndrom (PAIS) vorliegt oder eine andere Erkrankung die Ursache ist. Auf Ebene zwei soll eine „ambulante Einheit“ ähnlich einer Spezialambulanz wirksam werden. Diese wird im ersten Schritt mit einem Arzt und einer Administrativkraft besetzt sein. Angesiedelt ist sie am Uniklinikum Graz, da eine Zusammenarbeit mehrerer Fachbereiche notwendig ist.

Versorgung für schwerste Fälle an Uniklinik-Innere Medizin

Am Uniklinikum werden Diagnosen gestellt, Befunde zusammengeführt und samt einem Behandlungskonzept an die zuweisende Stelle übermittelt. Versorgungsebene drei wird schlagend, wenn bei schwersten Fällen ein Spitalsaufenthalt notwendig ist. Diese Betten werden an der Uniklinik für Innere Medizin zur Verfügung gestellt. ME/CFS ist die schwerste Ausprägung eines postakuten Infektionssyndroms (PAIS) – also eine Folge einer viralen Erkrankung. Auch das Post-Covid-Syndrom zählt zu dieser Gruppe. Was bedeutet, dass mehr Menschen als die 10.200 ME/CFS-Patienten von PAIS betroffen sind. Anlaufstellen gab es für diese Patienten bisher nicht, Betroffene sind auf wenige Spezialisten angewiesen. In der Steiermark wurde nun ein Versorgungskonzept erarbeitet, dieses wurde samt Finanzierung am Mittwoch von der Gesundheitsplattform beschlossen.