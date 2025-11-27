Eröffnung in Lieboch: McDonalds mit neuem Standort und 50 neuen Stellen

In Lieboch hat am 25. November ein neues McDonald’s eröffnet. Der Standort bringt rund 50 Jobsund soll für die Gemeinde ein weiterer Impuls in einem wachsenden Industrie- und Gewerbegebiet sein.

Lieboch hat einen neuen Hotspot für schnelle Küche und Familienstopps: Das jüngste McDonald’s Restaurant von Franchisenehmer Dietmar Kuhn öffnete am Dienstag, dem seine Türen. Direkt in der Industriestraße West erwartet Gäste ein Standort, der deutlich macht, wohin sich die Systemgastronomie entwickelt: digitaler, nachhaltiger und regional verankert.

128 Sitzplätze, moderner Look & McCafé

Nach rund vier Monaten Bauzeit ist das Restaurant nun in Betrieb. Helle Räume, viel Holz, Metall und Glas sorgen für ein zeitgemäßes Ambiente. 128 Sitzplätze im Innenbereich und 56 weitere auf der Terrasse bieten genug Platz für Familien, Pendler oder einen schnellen Kaffee zwischendurch. Zum Angebot gehören die klassischen McDonald’s-Produkte, ergänzt durch ein vollwertiges McCafé mit Kaffee, Tee und süßen Mehlspeisen.

Digitale Services & McDrive

Für kurze Wartezeiten sorgen fünf doppelseitige Kiosk-Terminals. Wer es eilig hat, nutzt den McDrive. Besonders Familien kommen auf ihre Kosten: Ein großes Outdoor Playland lädt Kinder zum Austoben ein. Franchisenehmer Dietmar Kuhn setzte beim Bau stark auf lokale Unternehmen, etwa auf das Grazer Architekturbüro Viereck Architekten .Mit der Eröffnung entstehen rund 50 neue Jobs in der Region. Kuhn, der bereits Restaurants in Gralla, Rosental, Deutschlandsberg und Fohnsdorf führt, beschäftigt insgesamt etwa 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Wir möchten einen Ort schaffen, an dem man gerne Zeit verbringt, mit modernem Ambiente, einem verlässlichen Team und der vertrauten McDonald’s Qualität“, sagt Franchisenehmer Dietmar Kuhn.