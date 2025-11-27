Erfolge und Kritik: KPÖ zur Lage der elementaren Bildung

Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag warnte die KPÖ vor einem massiven Qualitätsverlust, nachdem die Landesregierung die Senkung der Gruppengrößen aussetzen will. Mehr dazu liest du hier.

Die Herausforderungen in der Kinderbildung und -betreuung sorgt in der Politik für viel Gesprächsstoff und hitzige Debatten. Die KPÖ hat sowohl in Graz als auch im steirischen Landtag Verbesserungen eingefordert und Alternativen vorgeschlagen. Gemeinsam mit Beschäftigten, Eltern und Initiativen konnten Fortschritte erreicht werden. „Trotz dieser großen Anstrengungen, der elementaren Bildung endlich den Stellenwert zu geben, den sie verdient, legt die blau-schwarze Landesregierung diesem Vorhaben bereits nach kurzer Amtszeit Steine in den Weg: Die hart erkämpfte Absenkung der Gruppengrößen soll für sechs Jahre ausgesetzt werden. Das stellt einen klaren Qualitätsverlust dar und ist aus Sicht der KPÖ nicht hinnehmbar“, heißt es von der KPÖ. Um vom Bildungslandesrat Hermann präzisere Informationen zu erhalten, hat die KPÖ bereits eine dringliche Anfrage im Landtag eingebracht.

Pressekonferenz am Donnerstag

Deren Antworten sowie auch die bisher erreichten Erfolge im Bereich der elementaren Bildung wurde im Zuge einer Pressekonferenz der KPÖ am heutigen Donnerstag, dem 27. November 2025 Bezug genommen. Klubobfrau im Landtag Claudia Klimt-Weithaler, Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr und Grazer Stadtrat Manfred Eber präsentierten, „warum gerade jetzt eine faktenbasierte Diskussion notwendig ist, um Qualität zu sichern und Rückschritte zu verhindern“, wie bereits in der Einladung der Pressekonferenz betont wurde.

KPÖ über Initiativen und Maßnahmen

Bei der Pressekonferenz wurde betont: „Die KPÖ setzt sich seit über zwei Jahrzehnten im Landtag für bessere Rahmenbedingungen in der elementaren Bildung ein. Parallel dazu wurde gemeinsam mit Beschäftigten und Eltern kontinuierlich öffentlicher Druck aufgebaut.“ Die Petition der „Initiative für Elementare Bildung“ brachte mehr als 10.000 Unterschriften hervor, gemeinsam mit Elterninitiativen, dem Berufsverband sowie dem Bündnis #kinderbrauchenprofis wurden die bestehenden Missstände auch auf der Straße unüberhörbar. „Dieser langjährige Einsatz zeigte Wirkung: Die Gehälter von Pädagog:innen und Betreuer:innen wurden erhöht, eine Senkung der Kinderhöchstzahl im Kindergarten von 25 auf 20 wurde beschlossen und eine Sozialstaffel für Kinderkrippen eingeführt“, so zeigt sich die KPÖ über den Erfolg erfreut.

Welche Maßnahmen umgesetzt werden konnten: 1.000 Euro Anerkennungsprämie für städtische Mitarbeiter:innen in der Kinderbildung und -betreuung (2023)

Neues Gehaltsschema eingeführt, welches höhere Einstiegsgehälter vorsieht. Dieses Schema ist mittlerweile auch Grundlage des steirischen Gehaltsschema für Kinderbetreuungspersonal (seit 2023)

Altersgerechtes Arbeiten: Drei zusätzliche Urlaubstage für Pädagog:innen ab dem 57. und weitere zwei ab dem 60. Lebensjahr. (seit 2023)

Durch die Einführung einer Überschneidungsstunde wurde die Qualität der Betreuung erhöht und Mitarbeiter:innen entlastet. (seit 2022)

Innerhalb von 5 Jahren, von 2022 bis 2026, sind 101 zusätzliche Vollzeitäquivalente in der Kinderbetreuung geschaffen worden. Damit ist es auch gelungen Anstellungsverhältnisse stark anzuheben und damit in einem traditionell weiblichen Bereich prekäre Arbeitssituationen signifikant zu verbessern. Derzeit werden standardmäßig Betreuer:innen mit 75%igen und Pädagog:innen mit 100%igen Anstellungsverhältnis angestellt. (laufend)

Neuaufnahme von 8 Kinderkrippen– und 13 Kindergartengruppen in den vergangenen beiden Jahren ins Tarifsystem der Stadt Graz für jährliche 2,8 Mio. Euro. (laufend)

©KPÖ

Von 2020 bis 2026 wurden zusätzliche 102 VZÄ geschaffen, was eine Steigerung von 14,5% entspricht. Gleichzeitig ist die Angestelltenzahl im selben Zeitraum um 74 Personen, das sind rund 8,1% angewachsen. Durch Aufstockungen der Stellen ist es im angegebenen Zeitraum gelungen, die Köpfe pro VZÄ von 1,3 auf 1,2 zu senken. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter:innen bessere Anstellungsverhältnisse vorfinden.

©KPÖ

Die Personalkosten und das Fachbudget (LCF) der ABI (Abteilung für Bildung) ist in den Jahren 2020-26 um 55%, das sind 40 Millionen Euro, gestiegen. Keine andere Abteilung der Stadt Graz weist einen derartig hohen Anstieg aus.

©KPÖ

Der Anteil des ABI-Fachbudgets (LCF) ist im Verhältnis zu den gesamten LCF der Stadtregierung mit aktuell 36,83% der höchste. Auch hier ist im Zeitverlauf ein signifikanter Anstieg, von 31,4 auf 37,2% im nächsten Jahr, zu verzeichnen.

Senkung der Gruppengrößen „einfach ausgesetzt“

Die KPÖ kritistiert: „Kaum ein Jahr im Amt, wird die Senkung der Gruppengrößen, eine 2023 beschlossene und über Jahre erkämpfte Qualitätsmaßnahme, einfach ausgesetzt – obwohl Bildungslandesrat Hermann noch im Juli betont hatte: ‚Wir senken wie geplant‘ und gleichzeitig erklärte, in der Steiermark könne nicht von einem Mangel an Kinderbetreuungsplätzen gesprochen werden. Nur wenige Monate später folgt nun die Kehrtwende und das ohne Einbindung der Berufsverbände, Initiativen oder Bildungssprecher:innen. Landesrat Hermann brachte dazu aber keine Regierungsvorlage ein, die mit einem Begutachtungsverfahren und der Möglichkeit Stellungnahmen abzugeben einherginge, sondern ließ mit einem Initiativantrag von Abgeordneten die Änderung fordern.“ Dass Gemeinden und Städte aufgrund knapper Budgets mit der Umsetzung einer nicht ausreichend finanzierten Maßnahme ringen, liegt laut der KPÖ auf der Hand. „Doch anstatt den dringend notwendigen Ausbau finanziell zu unterstützen, verschlechtert die Landesregierung die Qualität und lässt die Einrichtungen damit im Stich“, wird kritisiert.