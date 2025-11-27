53 Jahre bei der Feuerwehr: Florianis trauern um verstorbenen Kameraden

Hauptfeuerwehrmann Fritz R. von der Freiwilligen Feuerwehr Pöllau ist am Montag im Alter von 75 Jahren verstorben. "In tiefer Trauer" nehmen die Florianis Abschied von ihrem langjährigen Kameraden.

Große Trauer bei der Freiwilligen Feuerwehr Pöllau im steirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: Kamerad Fritz war ganze 53 Jahre bei der Feuerwehr und hat nun seine Augen für immer geschlossen. “Lieber Fritz, in diesem Sinne bedanken wir uns bei dir für all deine Taten, welche du in den unzähligen Jahren im Feuerwehrdienst geleistet hast, als auch dafür, dass du uns stets ein guter Kamerad warst!”, heißt es in einem rührenden Posting seiner Feuerwehrkollegen.

Über ein halbes Jahrhundert im Dienst der Feuerwehr

Fritz trat im Jahr 1972 der Freiwilligen Feuerwehr Pöllau bei und absolvierte neben dem Maschinistenlehrgang auch die technischen Lehrgängen I und II. Außerdem erwarb er als engagierter Kamerad auch das Feuerwehrleistungsabzeichen und das Abzeichen der technischen Hilfeleistungsprüfung jeweils in der Stufe Silber. Fritz wurde im Laufe seiner Feuerwehrlaufbahn auch mit dem Verdienstzeichen des Landesfeuerwehrverbandes der 3. Stufe sowie der Medaille für 50-jährige verdienstvolle Tätigkeiten im Feuerwehrwesen ausgezeichnet.