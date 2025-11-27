Ab Dezember fährt die 8er-Sesselbahn „Mitterhausalm I“ auf die Planai

Die moderne Anlage der Firma Doppelmayr ersetzt die bisherige 4er-Sesselbahn „Sonneck“ und sorgt für eine schnellere, komfortablere Verbindung vom Hauser Kaibling auf die Planai. Der offizielle Publikumsbetrieb ist ab 5. Dezember geplant. Mit einer Förderleistung im Endausbau von 3.000 Personen pro Stunde und einer Fahrzeit von nur drei Minuten werden Wartezeiten auf ein Minimum reduziert. Sitzheizung, Wetterschutzhauben und ergonomische Polsterungen garantieren ein komfortables Fahrerlebnis selbst an kalten Wintertagen. Die seilbahnrechtliche Betriebsbewilligung wurde von der zuständigen Behörde, dem Land Steiermark, unter der Leitung von Hofrat Christopher Grunert, erteilt.

Neue Bahn steht für „höchsten Komfort und Effizienz“

„Die Freude ist sehr groß, denn mit der neuen 8er-Sesselbahn ‚Mitterhausalm I‘ wird die Skiverbindung vom Hauser Kaibling auf die Planai auf ein neues Qualitätsniveau gehoben“, so Planai-Geschäftsführer Georg Bliem. „Die neue Bahn steht für höchsten Komfort und Effizienz – und für die hervorragende Zusammenarbeit aller Beteiligten. Dank ihres großen Engagements konnten alle Arbeiten fristgerecht und erfolgreich abgeschlossen werden. Mein besonderer Dank gilt den Behörden, der Gemeindepolitik, den ausführenden Firmen sowie unserem gesamten Team“. Auch seitens der für die Betriebsbewilligung zuständigen Seilbahnbehörde, dem Land Steiermark, wurde die präzise und reibungslose Umsetzung des Projekts hervorgehoben. Die neue Anlage erfüllt höchste technische Standards und unterstreicht den Anspruch der Planai-Hochwurzen-Bahnen, den Gästen eine moderne, leistungsstarke und äußerst komfortable Infrastruktur zu bieten.