/ ©maturaball.bafepjudenburg Instagram
Bild auf 5min.at zeigt zwei zerstörte Klotüren.
Beim Schulball der BAFEP Judenburg wurden am Samstag zwei Klotüren zerstört
Judenburg
27/11/2025
Person gesucht

Klotüren nach Schulball „mutwillig zerstört“

Am 22. November 2025 fand der Ball der BAFEP im Veranstaltungszentrum Judenburg statt. An dem Abend wurden dort zwei Klotüren zerstört

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)

Unter dem Motto „Das Phantom der BAFEP – eine Nacht voller Enthüllungen“ fand am vergangenen Samstag der Ball der BAFEP Judenburg statt. Auf eine spezielle „Enthüllung“ aber warten die Schüler noch – nämlich, dass sich jene Person meldet, die zwei Klotüren an dem Abend „mutwillig zerstört“ hat. „Die Tat wurde von Zeugen beobachtet. Der Verantwortliche hat sich bis kommenden Montag bitte bei uns zu melden! Ansonsten wird es zu einer Anzeige kommen“, heißt es in einem Instagram-Post der Veranstalter des Schulballs.

