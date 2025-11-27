Klotüren nach Schulball „mutwillig zerstört“

Unter dem Motto „Das Phantom der BAFEP – eine Nacht voller Enthüllungen“ fand am vergangenen Samstag der Ball der BAFEP Judenburg statt. Auf eine spezielle „Enthüllung“ aber warten die Schüler noch – nämlich, dass sich jene Person meldet, die zwei Klotüren an dem Abend „mutwillig zerstört“ hat. „Die Tat wurde von Zeugen beobachtet. Der Verantwortliche hat sich bis kommenden Montag bitte bei uns zu melden! Ansonsten wird es zu einer Anzeige kommen“, heißt es in einem Instagram-Post der Veranstalter des Schulballs.