Der Coca-Cola-Weihnachtstruck macht viermal in der Steiermark Halt

Auch heuer tourt der beliebte Coca-Cola-Weihnachtstruck wieder durch Österreich und wird gleich vier Stopps in der Steiermark einlegen.

Die besinnlichste Zeit des Jahres rückt immer näher: Weihnachten. Wie für gewöhnlich so üblich ist nicht nur der Schlitten vom Weihnachtsmann zu dieser Zeit „on Tour“, sondern auch der Coca-Cola-Weihnachtstruck. Seit Mitte November und bis kurz vor Weihnachten macht er wieder eine Tour durch das ganze Land. „Wir möchten heuer dazu anregen, sich in der hektischen Vorweihnachtszeit bewusst Zeit für die schönen Augenblicke zu nehmen, miteinander Freude zu erleben und den Zauber der gemeinsamen Momente wiederzuentdecken“, sagt Vivien Isabel Herak Hadas, Brand Managerin bei Coca-Cola Österreich.

Vier Stopps in der Steiermark

An ganzen 24 Standorten in ganz Österreich macht er Halt und versüßt den Menschen die Vorweihnachtszeit. Heuer sind auch vier Stopps in der Steiermark eingeplant: In Fürstenfeld, Voitsberg, Deutschlandsberg und Schladming.