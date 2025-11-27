/ ©Stadtfeuerwehr Leibnitz
Unfall in Leibnitz: Wagen landet auf Betonmauer
Am späten Mittwochnachmittag, 26. November, wurde die Stadtfeuerwehr Leibnitz mit dem Schweren Rüstfahrzeug von der Feuerwehr Heiligenkreuz am Waasen zu einer Fahrzeugbergung angefordert.
In der Grazer Straße war ein Wagen aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und manövrierunfähig auf einer Betonmauer zum Stillstand gekommen. Um eine schonende Bergung zu gewährleisten, wurde das Schwere Rüstfahrzeug angefordert. „Mit dem Kran sowie der Hebetraverse konnte das Fahrzeug ohne Probleme wieder zurück auf die Fahrbahn gehoben werden. Die Lenkerin setzte ihre Fahrt anschließend selbstständig fort. Während der Bergungsarbeiten war die Unfallstelle nur einspurig passierbar“, berichtet die Stadtfeuerwehr Leibnitz.
