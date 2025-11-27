Hochdruckeinfluss bringt am Freitag Sonnenschein in die Steiermark

Strahlender Sonnenschein dominiert am Freitag in der ganzen Steiermark, anfänglicher Nebel löst sich rasch auf. Nach eisigen –10 bis –4 Grad steigen die Temperaturen auf bis zu 4 Grad.

„Hochdruckeinfluss sorgt am Freitag steiermarkweit für strahlend sonniges und trockenes Wetter. Einzelne Dunst- oder Nebelfelder lösen sich schon früh am Tag wieder auf. Am Morgen ist es zum Teil empfindlich kalt, in Nebelzonen auch glatt“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es in der Vorhersage der Wetterexperten: „Der Tag startet mit -10 bis -4 Grad, mit der Sonne steigt die Temperatur tagsüber auf immerhin 0 bis +4 Grad.“