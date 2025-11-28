Skip to content
/ ©FF Vorau
Auf dem Foto von www.5,min.at sieht man ein abgebranntes Auto in Vorau.
Gestern Nachmittag kam es zum Brand eines geparkten Autos im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.
Vorau/Hartberg-Fürstenfeld
28/11/2025
Feuerwehreinsatz

Auto in Flammen: 55 Steirer Florianis rückten aus

Aus bislang unbekannter Ursache geriet Donnerstagnachmittag, dem 27. November 2025, ein abgestelltes Auto in Vollbrand. Laut Feuerwehr ist der entstandenen Sachschaden beträchtlich.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(129 Wörter)

Gegen 17 Uhr geriet das in einer Garage geparkte Fahrzeug bei einem Wohnhaus in Brand. Der Hausbesitzer bemerkte dies und versuchte den Brand mit einem Feuerlöscher selbst zu löschen.

Auf dem Foto von www.5min.at sieht man einen Feuerwehr-Einsatz in Vorau.
©FF Vorau
55 Kräfte standen im Einsatz.

Hausbesitzer konnte Feuer nicht löschen

Nachdem dies erfolglos blieb, verständigte der Mann die Feuerwehr. Insgesamt 55 Einsatzkräfte der Feuerwehren Vorau und Pöllau konnten das in Vollbrand geratene Fahrzeug in der Folge löschen und nach rund einer Stunde „Brand aus“ melden. Der Wagen brannte komplett aus. Auch kam es zu massiven Sachschäden im Bereich der Garage sowie der darüber befindlichen Fassade und dem Balkon. „Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen“, berichtet die Landespolizeidirektion Steiermark.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2025 um 07:30 Uhr aktualisiert
