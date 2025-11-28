SPÖ warnt vor Kanzler-Plänen: „Zentralisierung gefährdet Spitäler“

Die Gesundheitspläne von Bundeskanzler Christian Stocker schlagen in der Steiermark hohe Wellen. Seine Ankündigung, Steuerung und Finanzierung künftig „aus einer Hand“ beim Bund zu bündeln, versteht die SPÖ als massives Warnsignal. Klubobmann und Gesundheitssprecher Hannes Schwarz befürchtet eine Zentralisierungsoffensive, die in der Praxis auf einen neuen Sparkurs im Spitalsbereich hinauslaufen könnte. „Die Zeit des Redens ist vorbei“, sagte der Kanzler. Für Schwarz darf das aber nicht bedeuten, dass „jetzt die Zeit des stillen Durchwinkens beginnt, wenn dem Land Kompetenzen entzogen werden“.

„Verantwortung muss bei den Ländern bleiben“

Der SPÖ-Politiker erinnert an die Kassenfusion von ÖVP und FPÖ, die eine „Patienten-Milliarde“ versprochen habe, tatsächlich aber Kürzungen gebracht habe. Ähnliches drohe nun wieder. „Die Verantwortung für regionale Spitäler müsse unbedingt bei den Ländern bleiben“, betont Schwarz. Nur so sei eine wohnortnahe Versorgung gesichert. Seine zentrale Frage richtet er direkt an Landeshauptmann Mario Kunasek: „Hat die FPÖ im Hintergrund bereits einer Gesundheitszentralisierung zugestimmt?“

„LH muss sich schützend vor die Spitäler stellen“

Hannes Schwarz verweist zudem auf gebrochene Versprechen der FPÖ bei der Gesundheitsversorgung, etwa in Liezen und Bad Radkersburg. Deshalb könne Kunasek nicht zulassen, dass der Bund über die Hintertür Einfluss auf die steirischen Spitalsstrukturen nehme. Die aktuelle Sitzung der Gesundheitsplattform, mit der die Landesregierung auf Digitalisierung setzt, könne laut Schwarz nicht darüber hinwegtäuschen, dass konkrete Versorgungsstrukturen verteidigt werden müssten: „Ein Smartphone ist kein Ersatz für ein Spital.“ Für die SPÖ steht fest: Der Landeshauptmann müsse sich jetzt „schützend vor die Spitäler stellen“ und klare Antworten liefern.