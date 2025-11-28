Wie man mit einem Spar-Bon günstiger in die Tierwelt Herbstein kommt

Diesen Winter von 27. November bis 11. Jänner mit SPAR-Kassabon minus zehn Prozent auf den Eintritt in den Tierpark sparen, dieses Angebot präsentieren SPAR-Geschäftsführer Mag. Christoph Holzer und Karin Winkler, von der Tierwelt Herberstein.

Von 27. November 2025 bis 11. Jänner 2026 erhalten Besucher mit einem Kassabon von SPAR, EUROSPAR oder INTERSPAR zehn Prozent Rabatt auf den Eintritt. Die Tierwelt Herberstein hat im Winter von Donnerstag bis Sonntag sowie an Feiertagen geöffnet bzw. in den Weihnachtsferien täglich (nur am 25.12. und 01.01. bleibt die Tierwelt geschlossen).

Von Afrika nach Europa

Die Tierwelt Herberstein zählt zu den beliebtesten Familienausflugszielen der Steiermark, da sie über 700 Tiere aus fünf Kontinenten in großzügigen, naturnah gestalteten Lebensräumen zeigt. Besucher spazieren auf einem Rundweg, der durch Afrika, Amerika, Europa, Asien und Australien führt. Tierische Publikumslieblinge sind alle Raubkatzen, Affen und Kängurus. Für Familien gibt es kommentierte Tierfütterungen, einen Streichelzoo mit Ziegen, Mini Appaloosas und Weißen Barockesel sowie weitläufige Spiel- und Erholungsbereiche.

Vergünstigt zur Tierwelt Herberstein

Mag. Christoph Holzer, Geschäftsführer SPAR Steiermark und Südburgenland, freut sich über die Familienaktion: „Als langjähriger Partner der Tierwelt Herberstein ist es uns ein Anliegen, unserer SPAR-Kundschaft auch heuer wieder einen vergünstigten Eintritt zu ermöglichen. Gerade im Winter ist es für Groß und Klein besonders spannend, die heimische wie auch internationale Tierwelt zu erleben. Umso schöner, wenn wir dazu beitragen können, Familien beim Ausflugsbudget ein wenig zu entlasten.“ Karin Winkler von der Geschäftsleitung der Tierwelt Herberstein, ergänzt: „Wer im Winter durch unseren Tierpark spaziert, erlebt die Tiere in einer ganz eigenen Stimmung. Viele Arten verbringen zwar mehr Zeit im Innenbereich, bleiben aber aktiv und sind durch großzügige Sichtfenster gut zu beobachten. Wir freuen uns über viele Besuche von SPAR-Kunden aus der gesamten Steiermark und dem Südburgenland. Zusätzliche Abwechslung bieten wir mit der Erkundung des Schlosses und des historischen Gartens.“