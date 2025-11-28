Kastenwagen stürzt über Böschung und prallt dann gegen Baum

Freitagfrüh, 28. November 2025, prallte ein 57-jähriger Tiroler mit einem Kastenwagen gegen einen Baum. Er konnte sich zwar selbst aus dem Fahrzeug befreien, blieb aber bewusstlos liegen.

Ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Lienz (Tirol) dürfte gegen 3.00 Uhr mit einem Kastenwagen auf der B69 von Sankt Oswald ob Eibiswald kommend in Fahrtrichtung Soboth unterwegs gewesen sein. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er in einer Rechtskurve auf eine Leitschiene. Danach stürzte das Fahrzeug über eine etwa fünf Meter hohe Böschung und prallte gegen einen Baum. Der 57-Jährige dürfte sich selbst aus dem Fahrzeug befreit haben und neben dem Fahrzeug liegen geblieben sein. Ein Anrainer fand den Mann gegen 5.20 Uhr und setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde der 57-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins LKH Graz geflogen. Das total beschädigte Fahrzeug wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr Sankt Oswald ob Eibiswald geborgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2025 um 11:22 Uhr aktualisiert