Drama in der Südoststeiermark: Unfallopfer (23) nun verstorben

Eine 23-Jährige wurde in der Südoststeiermark von einem flüchtigen Kleintransporter erfasst und ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei nun informiert, ist sie an ihren schweren Verletzungen verstorben.

Anfang November wurde eine 23-Jährige in Kirchberg an der Raab in der Südoststeiermark von einem Kleintransporter erfasst, als sie mit einem E-Scooter unterwegs war. Passanten fanden die Frau bewusstlos in einem Acker, leisteten Erste Hilfe, und nach einer Reanimation wurde sie mit dem Rettungshubschrauber C12 in das LKH Graz geflogen. Der flüchtige Lenker – ein 29-Jähriger – konnte ausgeforscht und angezeigt werden. 5 Minuten berichtete: Alko-Lenker flüchtet: 23-Jährige schwer verletzt auf Acker gefunden.

23-Jährige im Krankenhaus verstorben

Wie am 28. November 2025 bekannt wurde, ist die 23-Jährige E-Scooter-Lenkerin aus dem Bezirk Südoststeiermark im LKH Graz an den Folgen ihrer schweren Verletzungen verstorben. Dies teilt die Polizei in einer Aussendung mit.