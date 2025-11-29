Wolken, Regen und Sonne in der Steiermark: Samstag bringt Wetter-Mix

Eine wenig aktive Warmfront bringt im Norden Wolken und lokal ein paar Tropfen, während sich im Südosten und in den inneralpinen Tälern zeitweise die Sonne zeigt. Die Temperaturen steigen von frostigen –11 Grad auf bis zu 6 Grad.

„Eine nur wenig wetterwirksame Warmfront bringt im Norden im Laufe des Tages dichte Wolken. Am Nachmittag können etwa im Ausseer Land auch ein paar Regentropfen fallen. Am meisten Sonne gibt es in Summe im Mur- und Mürztal sowie im Südosten. Hier halten sich in der Früh und am Vormittag neben örtlichen Nebelfeldern noch ein paar Schichtwolken“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es von den Wetterexperten: „Der Wind weht nur schwach. In der Früh hat es zwischen -11 und -3 Grad, bis zum Nachmittag erreicht die Temperatur zwischen -1 und 6 Grad.“