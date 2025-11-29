Jahrzehnte im Dienst: Große Anerkennung für die ältesten Florianis

Im Rüsthaus der FF Altenberg an der Rax wurden rund 60 Feuerwehrsenioren für ihre jahrzehntelange, freiwillige Arbeit geehrt. Die Jubilare – bis hin zu 90 Jahren – erhielten als Zeichen der Wertschätzung ein Geschenk.

Im Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Altenberg an der Rax fanden heuer die Ehrungen der Feuerwehrsenioren des Bereichsfeuerwehrverbandes Mürzzuschlag statt. Eingeladen waren alle Kameraden, die im Jahr 2025 ihren 70., 75., 80., 85., 90. oder einen höheren Geburtstag feiern durften.

Rund 60 Jubilare geehrt

Bereichsseniorenbeauftragter Ehrenhauptbrandinspektor Georg Prade begrüßte rund 60 Jubilare im festlich vorbereiteten Rüsthaus. Zu den ersten Gratulanten zählten Bereichsfeuerwehrkommandant Landesfeuerwehrrat Rudolf Schober und sein Stellvertreter Brandrat Johann Eder- Schützenhofer. Auch die Abschnittsfeuerwehrkommandanten Karl Fritz und Franz Weberhofer sowie Hauptbrandinspektor Harald Schöggl von der Freiwilligen Feuerwehr Altenberg erwiesen den verdienten Feuerwehrkameraden die Ehre. In seiner Ansprache hob Landesfeuerwehrrat Rudolf Schober die jahrzehntelange, freiwillige und unbezahlbare Arbeit der Jubilare für die Allgemeinheit hervor. Als Zeichen der Wertschätzung erhielten alle Geehrten ein kleines Geschenk des Bereichsfeuerwehrverbandes Mürzzuschlag.