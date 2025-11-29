Adventkalender bringt Schwung in die Vorweihnachtszeit

Die Bewegungsrevolution sorgt in der Vorweihnachtszeit für Licht und Bewegung: Mit Fackelwanderungen und dem „Bewegten Adventkalender“ wird der Advent steiermarkweit zu einer aktiven und bewussten Zeit.

Manchmal genügt eine Idee oder ein kleiner Anreiz, um Menschen in Bewegung zu versetzen. So auch in der Gemeinde Kumberg (Steiermark) – wo der Adventkalender bereits in der Bevölkerung und den Volksschulen Gschwendt und Kumberg verteilt wurde. Mit 1. Dezember stehen nun täglich Kniebeugen, Seitdehnen, Einbeinstand oder Bauchmuskelübungen am Plan. Genau das soll auch das Ziel der Aktion sein, bei der jeder mitmachen kann: Personen, die sich vielleicht bislang wenig im Alltag bewegt haben, eine Idee geben, wie man starten kann oder einen neuen positiven Zugang zu Aktivitäten findet. Die Übungen sind leicht umsetzbar und sollen helfen, eine bewegte Routine über den Advent hinaus beizubehalten.

So funktioniert der Bewegte Adventkalender:

Ab 1. Dezember öffnet sich täglich ein neues Türchen mit einer kleinen Bewegungsidee, die das Warten aufs Christkind verkürzt – sowohl im gedruckten Exemplar als auch digital in Form eines Videos in der App der Bewegungsrevolution. Die Übungen und deren Ausführungen werden darin genau erklärt sowie angegeben, wozu jene dienen, wie schwer sie sind oder wie oft sie ausgeführt werden sollen. Dieses Jahr neu: Wer am „Bewegten Adventkalender“ über die App der Bewegungsrevolution teilnimmt, hat die Chance auf Gewinne. Unter allen aktiven Teilnehmern werden 5 × 2 Skikarten für die steirische Skigebiete verlost: Kreischberg-Lachtal, Planai, Reiteralm-Schladming, Stuhleck und Tauplitz.

Wo gibt es den Adventkalender?

Nach wie vor kann der gedruckte Adventkalender für daheim in einem der drei Sport-Dachverbände in Graz abgeholt werden (ASKÖ Steiermark, Schloßstraße 20, 8020 Graz / ASVÖ Steiermark, Herrgottwiesgasse 260, 8055 Graz / SPORTUNION Steiermark, Gaußgasse 3, 8010 Graz).

Warum ist Bewegung so wichtig?

Lange sitzen, wenig Bewegung – das ist für viele Realität. Dabei reichen schon kurze, regelmäßige Impulse, um die Gesundheit nachhaltig zu verbessern. Mehr Bewegung bedeutet: weniger Beschwerden, mehr Energie und langfristig mehr gesunde Lebensjahre. Denn auch wenn die Lebenserwartung in Österreich hoch ist (Frauen rund 84 Jahre, Männer rund 79 Jahre), entscheidet die Qualität dieser Jahre. Wer sich bewegt, bleibt länger fit und entlastet gleichzeitig das Gesundheitssystem.

Auch mit Fackelwanderungen

Die Bewegungsrevolution bietet darüber hinaus in der Vorweihnachtszeit kostenlose Fackelwanderungen. Die Fackeln werden bereitgestellt, die Teilnehmer müssen nur vorbeikommen. Hinweis: Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung im Voraus gebeten.