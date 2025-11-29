VOTING 2025: Welcher Steirische Christkindlmarkt ist der Schönste?

Wir wollen von der 5 Minuten Community wissen: Welcher Weihnachtsmarkt ist der beliebteste in der Steiermark? Mache mit, stimme für deinen Lieblingsmarkt ab.

So mancher Adventmarkt hat bereits eröffnet. Wo lässt sich die besinnliche Zeit zwischen hübschen Ständen, heißem Glühwein, Maroni und Co. am besten verbringen? Wir haben die bekanntesten Adventmärkte gesammelt. Stimme ab und mache deinen Lieblingsmarkt zum Sieger!

Christkindlmarkt am Südtiroler Platz

Ein Adventmarkt in Graz: Die urige Steirerhütte bildet das Zentrum des Marktes. Mit ihren kulinarischen Köstlichkeiten und leckeren Glühwein und Punsch ist die Steinhütte ein beliebter Treffpunkt. Die „größte bemalte Christbaumkugel“ und ein historischer Schlitten schmücken den Platz.

Mariazeller Advent

Österreichs größter Christkindlmarkt, der Mariazeller Advent, öffnet an fünf Wochenenden von 20. November bis 21. Dezember 2025 – jeweils von Donnerstag bis Sonntag – seine Pforten. Am malerischen Hauptplatz vor der Mariazeller Basilika werden auch in diesem Jahr traditionelles

Kunsthandwerk des Mariazellerlandes bis zu regionalen Köstlichkeiten geboten. Ein umfangreiches kulturelles Rahmenprogramm mit Konzerten und Brauchtumsveranstaltungen verspricht ein Erlebnis für die ganze Familie.

©Tourismusverband Hochsteiermark / Fred Lindmoser

Farracher Advent im Schloss Farrach

Von 4. bis 8. Dezember: Der Farracher Advent ist als einer der größten Adventmärkte in Österreich vielen Menschen bekannt. Sehr viel Wert wird hier auf echtes Handwerk und ein stimmungsvolles Rahmenprogramm gelegt. Rund 60 Aussteller bieten Kunsthandwerk, verschiedenste Handwerksarbeiten, Christbaumschmuck und niveauvolle Geschenkvorschläge und lassen sich bei der Arbeit zum Teil auch über die Schulter schauen.

Aufsteirern Weihnachtsmarkt

Von 21. November bis 21. Dezember: Über den Dächern von Graz befindet sich der Weihnachtsmarkt. Hier finden die Besucher von Freitag bis Sonntag kulinarische Produkte und wunderschönes Kunsthandwerk aus der Steiermark. Der Glockenturm Liesl steckt voller hinreißender Überraschungen. Es gibt auch eine Keksbackstube und Bastelstube.

©Graz Tourismus – Harry Schiffer

Leo­be­ner Christ­kindl­markt

Von 21. November bis 23. Dezember: Auch der Leo­be­ner Christ­kindl­markt verspricht Weihnachtszauber. Geschmückte Christbäume und der Charme der Leobener Sehenswürdigkeiten. Der Markt bietet ein abwechslungsreiches Programm, das von täglich wechselnder Live-Musik auf der Adventbühne begleitet wird. Es gibt Kunsthandwerk, Kulinarik und ein Vergnügungspark mit Riesenrad und weiteren Fahrgeschäfte. Abgerundet wird das Angebot durch ein spezielles Kinder- und Familienprogramm.

Christkindlmarkt am Hauptplatz

Von 21. November bis 24. Dezember: Der Christkindlmarkt vor dem Rathaus lockt mit traditionellem Kunsthandwerk und kulinarischen Schmankerln. Ein großer Christbaum schmückt den Grazer Hauptplatz. Vom Rathaus bis zum Christbaum erstrahlt eine stimmungsvolle magische Lichterallee. Als Highlight für die Kleinen gibt es das Kinderkarussell.

©5min

Advent am Talbach

Von 28. November bis 21. Dezember: Auch dieses Jahr findet die Bergweihnacht in Schladming statt. In diesem Jahr wird das Dorf in der Stadt am Talbach rund um die Talbachschenke wieder in einen Adventmarkt verwandelt. Es gibt Auftritte von heimischen Künstlern auf der Adventbühne, Kinderprogramm im Engerlpostamt. Auch für Schmankerl und Getränke gibt es genügend Stände.

Adventparadies in der Grazer Winterwelt

Beim Adventparadies in der Winterwelt gibt es einen großen Eislaufplatz. Er bietet eine Fläche zum Eislaufen, Eishockeyspielen oder lustige Eisstockpartien. Das Advent Paradies direkt an der Eisfläche lädt zu köstlichen Kleinigkeiten und wärmenden Getränken ein.

©Simon Möstl

Weihnachtszauber Hartberg

Vom 28. November bis 31. Dezember: Traditionell, zauberhaft und sinnlich – so lässt sich der Hartberger Weihnachtszauber treffend beschreiben. Es gibt einen Gratis-Eislaufplatz für Kinder am Hauptplatz. Auch gibt es einen Krampusrummel, Candle-Light-Shopping, Kutschenfahrten , Kutschenfahrten, Autogrammstunde mit Fußballstars und vieles mehr.