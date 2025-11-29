Rettung an der Mur: Person stürzt steile Böschung hinab

Am Mittag des 29. November musste die Feuerwehr Stadl an der Mur auf die B97 ausrücken. Eine über eine steile Böschung abgerutschte Person wurde von zehn Einsatzkräften medizinisch versorgt und rasch geborgen.

Am 29. November 2025 wurde die Feuerwehr Stadl an der Mur um 12.21 Uhr zu einer Menschenrettung auf die B97 im Bereich Stadl/Mur (Steiermark) alarmiert. Eine Person war aus bislang ungeklärter Ursache über eine steile Böschung gestürzt und in Richtung Mur abgerutscht.

10 Männer im Einsatz

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen sofort die Erstbetreuung der verunfallten Person. Gemeinsam mit dem Roten Kreuz Murau wurde die medizinische Versorgung sichergestellt und die Rettung über das anspruchsvolle Gelände durchgeführt. „Die Person konnte rasch gesichert und aus dem Gefahrenbereich gebracht werden“, heißt es seitens des BFV Murau. Im Einsatz standen 10 Feuerwehrmitglieder mit den Fahrzeugen TLFA 2000/200 und MTFA. Nach etwa 30 Minuten war der Einsatz erfolgreich abgeschlossen.