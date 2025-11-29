Skip to content
Das Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr.
Die Feuerwehr stand am Vormittag im Einsatz.
Waltenbach/Steiermark
29/11/2025
Am Vormittag

Flammen: Gartenhütte brannte völlig ab

Samstagvormittag, 29. November 2025, geriet eine Gartenhütte in Vollbrand. Das Feuer griff auf angrenzen Bäume über.

von Nadia Alina Gressl
„Gegen 10.30 Uhr dürfte die Gartenhütte in Waltenbach in Brand geraten sein. Das Feuer setzte die gesamte Hütte in Brand. Zudem griffen die Flammen auf eine angrenzende Baumreihe über“, berichtet die Landespolizeidirektion Steiermark in einer Aussendung. Einsatzkräfte der Feuerwehren Niklasdorf und Proleb konnten kurz nach 12Uhr „Brand aus“ melden. „Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte ein technischer Defekt an der Elektroinstallation den Brand ausgelöst haben. Verletzt wurde niemand“, heißt es weiter. Die genaue Schadenssumme ist noch unbekannt, dürfte sich jedoch auf mehrere zehntausend Euro belaufen.  

