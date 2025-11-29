Bis zu 7 Grad: So wird das Wetter am Sonntag in der Steiermark

„Am Sonntag präsentiert sich das Wetter überwiegend sonnig“, berichtet die GeoSphere Austria.“ Regionale Frühnebelfelder bilden sich rasch zurück. Am Nachmittag ziehen in der westlichen Obersteiermark dünne Wolken auf, sie werden aber erst nach Sonnenuntergang deutlich mehr“. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen minus 8 und minus 2 Grad. Tagsüber steigen die Temperaturen auf 0 bis 7 Grad.

Am Berg: Sonnig und ruhig

„Der Sonntag bietet vorwiegend sonniges und ruhiges Bergwetter“, so die GeoSphere Austria. „Der Vormittag verläuft wolkenlos, am Nachmittag nehmen die Wolken und hohen, später mittelhohen Schichten zu. Die Gipfel bleiben bis Sonnenuntergang jedenfalls frei und die Sichtbedingungen sind ausgezeichnet“. In 2000 Metern Höhe liegen die Temperaturen bei 2 Grad.