Pöllauer Landjugend hilft krebskranker Schülerin
Pöllau/Steiermark
30/11/2025
Spendenaufruf

Lisa (7) erhält Schockdiagnose: Unterstützung für krebskranke Schülerin

Die siebenjährige Lisa aus Pöllau kämpft seit Kurzem gegen Leukämie – ihre Familie steht vor einer schweren Zeit. Die Landjugend Pöllau unterstützt eine Spendenaktion, um Lisa und ihre Angehörigen unter die Arme zu greifen.

Die siebenjährige Lisa besucht die 2. Klasse Volksschule, als bei ihr vor Kurzem die Diagnose Leukämie gestellt wurde. Um der Familie in dieser schwierigen Situation beizustehen, hat die Landjugend Pöllau beschlossen, die Erlöse ihrer Erntedankaktion als Spende weiterzugeben. Jede Unterstützung zählt: Wer helfen möchte, kann ebenfalls auf das Spendenkonto einzahlen. Die Aktion soll ein Zeichen der Solidarität und Hoffnung für Lisa und ihre Familie sein.

Spendenkonto

Mario Alexander Kohl, Eva Johanna Kohl
IBAN: AT29 2083 3000 0115 8674
Verwendungszweck: Spendenkonto für Lisa Marie
