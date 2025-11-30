„Advent im Bademantel“: Benefizkonzert zugunsten kranker Kinder

Die Therme Loipersdorf präsentiert unter dem Motto "Advent im Bademantel" Highlights der Adventszeit. Auch eine Benefizkonzert zugunsten der Kinderklinik des LKH Graz wird es geben.

Statt zwischen Punschständen und Christbaumkugeln zieht hier der Weihnachtszauber direkt ins warme Thermalwasser ein: funkelnde Dekoration im Foyer, weihnachtliche Cocktails an der Poolbar und kleine, geheimnisvolle Winterwelten unter Wasser. Ein bisschen magisch, ziemlich entspannt – und definitiv anders als die üblichen Adventstipps.

„Advent im Bademantel“: Highlights zur Weihnachtszeit

Ab dem 22. November 2025 zieht unter dem Motto „Advent im Bademantel“ der Zauber der Weihnachtszeit ins Thermenresort Loipersdorf ein. Am 22. November um 17.30 Uhr wird auf der Thermenbad-Terrasse der große Lichterbaum entzündet, musikalisch begleitet von Gabi Jahn und einem Pianisten. Mehr zu den Weihnachts-Highlights der Adventzeit erfährst du auf der Website der Therme Loipersdorf.

Benefizkonzert am 7. Dezember

Am 7. Dezember findet ein Weihnachtskonzert mit „Alle Achtung“-Sänger Stani und Dialektpop-Künstlerin Caro Fux statt. Der Eintritt erfolgt über freie Spende und wird gemeinsam mit dem Reinerlös aus dem Verkauf von Speisen und Getränken an die Kinderklinik des LKH Graz gespendet. Von 8. bis 14. Dezember werden 1 Euro pro Thermeneintritt sowie 1 Eurp pro Nächtigung in den Thermenhotels DAS SONNREICH, Kowald, Leitner, Stoiser und Vier Jahreszeiten gespendet. Auch der gesamte Reinerlös der Punschhütte auf der Thermencafé-Terrasse kommt Licht ins Dunkel zugute.