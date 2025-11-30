Nach Umbau: Hartberger Stadion wieder Bundesliga-tauglich

Innerhalb der letzten Monate wurde das Stadion in Hartberg (Steiermark) umgebaut und verbessert. Im Rahmen des Steiermark-Derbys zwischen dem TSV Hartberg und dem SK Sturm Graz wurde es am Sonntag offiziell eröffnet. Die offizielle Eröffnung fand mit einer Segnung des sanierten Gebäudes statt.

Neun Millionen Euro für Stadion

Erst im Herbst 2024 wurde vom Land Steiermark eine Förderung für das Projekt in Höhe von neun Millionen Euro zugesagt. Deshalb wurde es in den letzten Monaten durch die Stadtgemeinde Hartberg als Eigentümerin gemeinsam mit dem TSV Hartberg umgesetzt. Im fertiggestellten Projektabschnitt wurde die Bundesliga-Tauglichkeit des Stadions wiederhergestellt.

Stadion in Hartberg: Das wurde umgebaut

Wo früher provisorische Stahlrohrtribünen auf der Nord- und Südseite standen, wurden jetzt fixe Bauwerke errichtet. Auch die Haupttribüne wurde angepasst. Jetzt haben 5.500 Zuseher Platz. In diesem ersten, für Bundesliga-Spiele wichtigen Bauabschnitt wurden in wenigen Wochen 250 Tonnen Stahl, 12.000 Schrauben und 28 Kilometer Kabel verbaut. In den vergangenen Monaten musste die Mannschaft ins Bundesstadion Südstadt in Niederösterreich ausweichen.

Ein Meilenstein für den TSV Hartberg

Bereits am 22. November konnte das oststeirische Fußballteam wieder im eigenen Stadion gegen die SV Ried spielen. Mit dem Steiermark-Derby gegen Meister Sturm Graz und der offiziellen Eröffnung folgte nun der nächste Meilenstein. Im Rahmen der Eröffnungsfeier gratulierten Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) dem Hartberger Bürgermeister Marcus Martschitsch (ÖVP) sowie den Verantwortlichen des TSV Hartberg, darunter Präsidentin Brigitte Annerl und Obmann Erich Korherr, zum gelungenen Projekt. „Der TSV Hartberg steht seit fast 80 Jahren für Leidenschaft, Zusammenhalt und beeindruckende Kontinuität. Immer wieder zeigt der Verein, dass man mit klarer Philosophie, starkem Teamgeist und echter regionaler Verbundenheit im Spitzenfußball bestehen kann“, betont der Landeshauptmann.

Zusammenarbeit sichert Bundesliga-Fußball in Hartberg

Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP), zuständig für die Stadt Hartberg, lobte die schnelle Umsetzung seit den Beschlüssen Ende 2024. „Dank engster Zusammenarbeit zwischen der Stadtgemeinde Hartberg, dem TSV Hartberg sowie dieser und der vorherigen Landesregierung gelang es, in kürzester Zeit das Hartberger Stadion auf den neuesten Stand zu bringen. Damit sichern wir nicht nur den Bundesliga-Fußball in Hartberg ab, sondern setzen wichtige Impulse für die Sportbegeisterung in der Region und den Schulsport. Für uns war immer klar: Was sich der TSV Hartberg sportlich erarbeitet hat, darf nicht an der Stadioninfrastruktur scheitern.“, so Khom.