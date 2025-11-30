Skip to content
/ ©Feuerwehr Oberwölz
Das Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr Oberwölz.
Die Feuerwehr Oberwölz zeigt bei der Branddienstprüfung starke Leistung.
30/11/2025
Top-Leistung in Niederwölz: Feuerwehr besteht schwere Prüfung

Am Samstag hieß es für einige Feuerwehrleute: zeigen, was sie draufhaben. Bei der Branddienstleistungsprüfung ging es immerhin um die Stufen Silber und Bronze.

Am Samstagvormittag stellte sich die Feuerwehr Oberwölz der herausfordernden Branddienstleistungsprüfung in den Stufen Silber und Bronze. Insgesamt 13 Kameraden zeigten ein beeindruckendes Niveau an Professionalität, Teamarbeit und Einsatzbereitschaft. Die Leistungsprüfung wurde von einem dreiköpfigen Bewerterteam abgenommen. Hauptbewerter Günther Wölger sowie Karl Regula und Wilfried Grasser begleiteten die Durchführung aufmerksam und sorgten für eine faire und fachlich
fundierte Bewertung aller Aufgaben.

Abzeichen für die Leistungen

Nach den erfolgreichen Szenarien fand eine Schlusskundgebung statt. Bei dieser überreichten Bürgermeister Johann Schmidhofer und Walter Stöckl die Abzeichen für die erbrachten Leistungen. Beide betonten die Bedeutung regelmäßiger Weiterbildung und die hohe Qualität der Ausbildung innerhalb der Feuerwehr Oberwölz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.11.2025 um 18:27 Uhr aktualisiert
