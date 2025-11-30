Skip to content
Am Montag zieht eine schwache Kaltfront über die Steiermark.
Steiermark
30/11/2025
Prognose

Montag in der Steiermark: Leichter Regen und Glatteisgefahr

Eine Kaltfront bringt leichten Regen und örtlich Glatteis. Am Nachmittag kann sich zwischendurch die Sonne zeigen.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)

Am Montag zieht eine schwache Kaltfront über die Steiermark. „Vom Ausseer Land über das Ennstal bis nach Mariazell fällt in der Früh und am Vormittag leichter Regen, in den Tälern ist örtlich Glatteis möglich“, weiß die GeoSphere Austria. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 900 Meter. In den übrigen Regionen bleibt es trocken. Ab Mittag lockern die Wolken von Westen her auf, und am Nachmittag zeigt sich zwischendurch noch etwas Sonne. Die Frühtemperaturen liegen zwischen -5 und 2 Grad und die Höchstwerte erreichen 3 bis 6 Grad.

