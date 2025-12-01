Gösser und Puntigamer werden teurer: Steirische Wirte schlagen Alarm

Ab heute, dem 1. Dezember, hebt die Brauunion erneut die Preise an, rund drei Prozent mehr für Gösser, Puntigamer & Co. Viele Wirte wollen die Erhöhung nicht mehr an die Gäste weitergeben und denken über Alternativen nach.

Mit 1. Dezember zieht die Brauunion die Preisschraube erneut an. Rund drei Prozent mehr müssen Handel und Gastronomie künftig für ihre Fass- und Flaschenware bezahlen. Betroffen sind auch zwei der wichtigsten steirischen Marken: Gösser und Puntigamer. Für die Wirte ist das ein weiterer Schlag in einer ohnehin angespannten Lage und viele fragen sich, wie lange das noch gutgehen kann.

Erhöhung trifft ein ohnehin geschwächtes Geschäft

Schon jetzt beobachten Gastronomen ein verändertes Konsumverhalten, vor allem beim klassischen Feierabend-Bier. „Das Thekengeschäft ist fast verschwunden“, so Klaus Friedl, Fachgruppenobmann der Gastronomie in der Wirtschaftskammer gegenüber dem ORF. „Wer früher zwei oder drei Krügerl trank, bestellt heute oft nur noch eines oder weicht ganz auf alkoholfreie Alternativen aus.“ Eine weitere Preiserhöhung könnte diesen Trend noch verstärken. Viele Betriebe reagieren inzwischen offensiv. Statt die Preise stillschweigend zu erhöhen, denken sie ihr Angebot neu: Kleinere Privatbrauereien ins Sortiment aufnehmen, regionale oder günstigere Marken testen oder neue Bierstile anbieten, um Vielfalt statt Preisdruck zu kommunizieren. Der Druck sei enorm: nicht nur Bier, auch Lebensmittel, Energiekosten und Personal treiben die Ausgaben nach oben. „Irgendwann müssen wir die Preise weitergeben, wir können sie nicht selbst schlucken“, heißt es aus der Branche.

Brauerein sehen steigende Kosten als Hauptgrund

Die Brauunion begründet die erneute Teuerung mit deutlich gestiegenen Kosten – Energie, Löhne, Transport, Rohstoffe. Die Löhne in der Brauindustrie stiegen heuer um 2,55 Prozent, einzelne Rohstoffe ebenfalls spürbar. Diese Entwicklung könne man nicht länger abfangen, heißt es offiziell. Für Konsumenten heißt das: Spätestens nach der Wintersaison werden die neuen Preise wohl auch in den Wirtshäusern ankommen. Ob die Gäste dann weiter mitziehen, steht allerdings auf einem anderen Zapfhahn.