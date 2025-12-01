Prozess in Weiz: Hat der Mann onaniert oder uriniert?

Ein 67-jähriger Oststeirer soll in einem Linienbus zweimal onaniert haben, eine Zeugin belastet ihn schwer. Der Mann bestreitet alles und sprich von "Harndrangprobleme". Jetzt hat das Gericht entschieden.

Im Bezirksgericht Weiz endete am Donnerstag, dem 27. Novmeber, ein Fall, der die Region seit Monaten beschäftigt. Ein 67-jähriger Oststeirer soll in einem Linienbus öffentlich masturbiert haben. Die Anklage lautet auf sexuelle Belästigung und öffentlich geschlechtliche Handlung. Nach mehreren verschobenen Terminen wurde der Mann diesmal von der Polizei vorgeführt.

Zeugin sah zwei Vorfälle: „Die Bewegungen waren eindeutig“

Eine 37-jährige Pendlerin beschreibt im Zeugenstand zwei nahezu identische Situationen. Beide Male habe der Mann im Bus eine Jacke über seinen Schoß gelegt und sich auffällig umgesehen. Dann hätten sich „eindeutige Handbewegungen“ abgezeichnet, begleitet von Geräuschen, die sie im Gerichtssaal kurz imitierte. „Da steigen Schulkinder ein!“, sagt sie sichtlich aufgebracht. Nach der Handlung habe der Mann ruhig weitergegessen, ein Schnitzel, wie die Zeugin betont. Beim ersten Vorfall sei sie zu überrascht gewesen, um zu reagieren. Als sie ihn erneut dabei ertappt habe, informierte sie den Busfahrer. Der verständigte die Polizei.

Angeklagter: „Ich habe nur in ein Plastiksackerl uriniert“

Der 67-Jährige weist die Vorwürfe strikt zurück. „Ich habe Probleme mit dem Harndrang“, erklärt er. Die Bewegungen seien nur entstanden, weil er in ein Plastiksackerl uriniert habe. Beim Arzt war er trotz angeblicher Beschwerden nie. Der Richter zeigt sich unbeeindruckt: „Sie hatten zwei Jahre Zeit, das medizinisch abklären zu lassen.“ Aus den Akten geht zudem hervor, dass der Mann dem Busfahrer Geld für „Verschwiegenheit“ geboten haben soll. Und: Vor der Polizei gestand er die Handlungen damals, mit der Begründung, er verspüre dieses Bedürfnis immer, wenn er in den Bus steige.

Urteil: Vier Monate Haft

Der Oststeirer ist kein Unbekannter für die Justiz. Vor zwei Jahren wurde er bereits verurteilt, weil er in einem Auto vor den Augen einer Frau onaniert hatte. Damals erhielt er zwei Monate bedingt, diese muss er nun absitzen. Diesmal erhält er vier Monate Haft, eine vom Angeklagten erhoffte Geldstrafe kommt nicht infrage. Der 67-Jährige kündigt noch im Gerichtssaal Berufung an. Die Strafe sei „zu hoch“. In der zweiten Instanz könnte sie allerdings noch steigen.