Backstreet Boys: Ski-Opening Schladming steuert auf neuen Rekord zu

Schladming steht an diesem Wochenende Kopf. Die Backstreet Boys eröffnen mit drei ausverkauften Konzerten die Wintersaison, ein Coup für Veranstalter Klaus Leutgeb und die Tourismusregion. Die Zahlen beeindrucken: 50.000 Gäste, über 200 Medienvertreter aus aller Welt und ein Nachfrageimpuls, der heuer auf bis zu 30 Millionen Euro geschätzt wird. Schon 2023 brachte das Robbie-Williams-Konzert laut Studie knapp 8 Millionen Euro direkte Wertschöpfung.

Ein Konzept mit Geschichte

Die Idee, Stars in Skigebiete zu holen, ist nicht neu. Bereits Anfang der Neunziger begann Obertauern damit, damals noch mit Schneebars und Weltrekord-Szenen. Parallel entwickelte Ischgl sein „Top of the Mountain“-Konzept und holte Elton John & Co. in die Alpen. Egal, wer es erfunden hat, heute setzen fast alle großen Wintersportorte auf den gleichen Effekt: Musik zieht Menschen an, die sonst vielleicht erst später in die Saison starten würden. Schladming hat das Modell in den vergangenen Jahren neu aufgeladen. Mit internationalen Headlinern und einem Stadion-Setup direkt an der Planai treffen Popkultur und Wintersport mitten im Ort aufeinander. Das Ergebnis: fast 90.000 Nächtigungen allein fürs Opening-Wochenende.

Jackpot für die Steiermark

Für die Region ist das Konzert-Triple ein Volltreffer. Die Hotels sind weitgehend ausgebucht, die Vier-Berge-Skischaukel startet pünktlich in den Vollbetrieb, und die Nachfrage nach Skipässen steigt. Wer es letztendlich auch immer erfunden hat, die Gründe für Ski Openings sind immer die gleichen. Für Schladming-Dachstein fasst es Tourismuschef Mathias Schattleitner, fasst es in einem Bericht der Kleinen Zeitung, in drei Faktoren zusammen. Zuallererst: „Es ist eine günstige Variante, Werbung in allen Medien im europäischen Raum zu kaufen. Wir erhalten mit dem Konzert mehrere Millionen an Werbewert, deutlich mehr als wir investieren.“ Der Erfolg ist so groß, dass die Tourismusverantwortlichen schon jetzt von einem nachhaltigen Imagegewinn sprechen.