Auto überschlägt sich auf der B320: Ganze Familie verletzt

Gegen 22.50 Uhr war ein 27-Jähriger mit einem Leihwagen am Sonntag, dem 30. November, auf der B320 in Fahrtrichtung Schladming unterwegs. Am Beifahrersitz saß sein 61-jähriger Vater. Dahinter saßen seine Schwester (24), seine Gattin (24) und seine Mutter (61). In St. Martin am Grimming kam er aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Er verriss nach links und kam erneut von der Fahrbahn ab. In der Folge stürzte er über eine Straßenböschung, überschlug sich und kam mit dem Fahrzeug am Dach liegend zum Stillstand. Die 24-jährige Gattin wurde im total beschädigten Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehren Diemlern, St. Martin am Grimming und Gröbming befreiten die Frau aus dem Fahrzeug. Sie wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C 14 ins LKH Salzburg eingeliefert. Alle anderen Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden mit leichten Verletzungen ins LKH Schladming eingeliefert. Ein mit dem Fahrzeuglenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die B 320 war an der Unfallörtlichkeit während der Bergungsarbeiten bis 00.40 Uhr gesperrt.