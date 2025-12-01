Carport und Garage in Vollbrand: Sechs-köpfige Familie im Krankenhaus

Gegen 05.35 Uhr alarmierte ein Familienvater die Einsatzkräfte aufgrund eines Brandes bei seinem Einfamilienhaus. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Carport sowie die angrenzende Garage in Brand gerieten. Die Flammen griffen nicht direkt auf das Wohnhaus über, dennoch wurde vor allem das Untergeschoss durch massive Rauchentwicklung erheblich beschädigt. Auch zwei im Carport abgestellte Fahrzeuge wurden in Mitleidenschaft gezogen. Vier Feuerwehren standen mit sieben Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften im Einsatz und verhinderten ein weiteres Ausbreiten des Brandes. Die sechs Hausbewohner, Eltern und vier Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren, konnte bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte durch den Familienvater in Sicherheit gebracht werden. Obwohl sie ersten Einschätzungen zufolge unverletzt geblieben sein dürften, wurden alle Familienmitglieder zur weiteren Beobachtung in das LKH Leoben gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Das Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen und führt diese gemeinsam mit einem Sachverständigen fort.