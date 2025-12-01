59-jährige Lenkerin verlor die Kontrolle und stürzte in Straßengrabe

Am Montagfrüh, dem 1. Dezember, kam eine 59-Jährige mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Straßengraben. Die verletzte Frau wurde ins LKH Feldbach gebracht. Die Ursache für den Unfall ist nicht geklärt.

Gegen 7.20 Uhr war eine 59-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Auto auf der L 366 von Gleisdorf kommend in Fahrtrichtung Markt Hartmannsdorf unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache verlor sie in einer Linkskurve (auf Höhe Straßenkilometer 1,7) die Herrschaft über ihr Fahrzeug und stürzte in den Straßengraben. Nach der Erstversorgung wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Feldbach eingeliefert. Im Einsatz standen sechs Kräfte, darunter die Polizei, das Rote Kreuz sowie die Feuerwehr Hofstätten an der Raab.