Große Freude in der Region: Der Wilde Berg bleibt bis 2040 gesichert

Der Wilde Berg Mautern bleibt langfristig bestehen: Land Steiermark und Familie Reuss einigten sich auf einen Pachtvertrag bis 2040. Damit ist der Tier- und Erlebnispark für Familien und Naturfreunde auf Jahre hinaus abgesichert.

Der Wilde Berg in Mautern umfasst 65 Hektar, beherbergt rund 300 Alpentiere und zählt mit Spielpark, Sommerrodelbahn, Kart-Strecke und regionaler Gastronomie zu den beliebtesten Ausflugszielen der Obersteiermark. Der bisherige Pachtvertrag wäre 2027 ausgelaufen. Nun ist klar: Der Standort bleibt erhalten. Nach intensiven Gesprächen einigten sich das Land Steiermark und die Familie Reuss auf eine vorzeitige und langfristige Vertragsverlängerung bis Ende März 2040, mit Option auf weitere sieben Jahre. Die Unterzeichnung erfolgte am heute, dem 1. Dezember in Mautern.

©Land Steiermark Heute konnte man sich einigen.

Politik und Eigentümer betonen Bedeutung für Familien

Landeshauptmann Mario Kunasek spricht von einem wichtigen Signal für Familien und die Region: „Der Wilde Berg Mautern ist ein echtes Paradies für Familien […] Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, den Pachtvertrag vorzeitig und mit langer Laufzeit zu verlängern. Mit dieser Einigung sichern wir den langfristigen Bestand des Wilden Bergs in Mautern.“ Auch Landesrat Willibald Ehrenhöfer hebt den regionalen Stellenwert hervor: „Mit der Verlängerung der Pachtverträge bis 2040 bieten wir Planungssicherheit und sorgen dafür, dass dieses bedeutende Freizeitangebot attraktiviert werden kann.“

Eigentümer und Betreiber zeigen sich erfreut

Für Prinz Heinrich XXI. Reuss, den Bestandsgeber, ist die Entscheidung ein gemeinsames Bekenntnis zum Standort: „Es freut mich, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Land fortgesetzt wird. Der Wildpark Mautern liegt mir persönlich sehr am Herzen […] Die Verlängerung des Pachtvertrages ist für mich ein Zeichen des gemeinsamen Verantwortungsbewusstseins für unsere Heimat.“ Georg Bliem, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen, sieht darin ein wichtiges Zukunftssignal: „Mit der Verlängerung des Pachtvertrages setzen wir ein klares Zeichen für die Zukunft des Wildparks Mautern. Dieser Ort steht für Naturerlebnis, Erholung und Verbundenheit mit unserer Heimat.“ Seit 2011 betreibt die Wildpark Mautern GmbH den Standort, seit 2014 gemeinsam mit der Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH. Der Tier- und Freizeitpark hat sich seither positiv entwickelt: Die Besucherzahlen stiegen auf rund 100.000 Gäste pro Jahr, heuer werden etwa 103.000 erwartet.