Feuerwehr, Polizei, Rotes Kreuz und ein Rettungshubschrauber standen im Einsatz
Liezen/Steiermark
01/12/2025
Hubschrauber-Einsatz

Schwerer Verkehrsunfall fordert fünf Verletzte

Am späten Sonntagabend, dem 30. November kam es gegen 23 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Diemlern im steirischen Bezirk Liezen. Fünf Personen wurden dabei verletzt.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)

Am ersten Adventsonntag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Gröbming, Diemlern und St. Martin am Grimming sowie die Polizei, der Notarzthubschrauber C14 und das Rote Kreuz zu einem schweren Verkehrsunfall auf die B320 (Abzweigung Öblarn) alarmiert. Ein Wagen kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. „Wir unterstützten die eingesetzten Kräfte vor Ort. Insgesamt befanden sich fünf Personen im Fahrzeug. Eine Person wurde dabei schwer, und 4 Personen leicht verletzt“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Gröbming.

Mehrere Einsatzkräfte…
…wurden am ersten Adventsonntag zu dem Unfall alarmiert.
