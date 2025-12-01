Wetter am Dienstag: Nebel am Morgen, Sonne setzt sich zu Mittag durch

Am Dienstag beginnt der Tag in vielen Tälern mit zähem Nebel, während es darüber bereits sonnig ist. Bis Mittag setzt sich die Sonne meist durch, nur im Osten und Südosten kann der Hochnebel hartnäckig bleiben.

„In der Früh und am Vormittag hält sich am Dienstag in den Tälern und Niederungen recht häufig Nebel oder Hochnebel, oberhalb davon ist es sonnig. Bis Mittag setzt sich dann fast überall die Sonne durch, einzig in der Ost- und Südoststeiermark kann der Nebel schon hartnäckig sein“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Der Wind weht schwach. „Nach Frühtemperaturen zwischen -4 und 1 Grad erreichen die Höchstwerte meist 1 bis 5 Grad“, heißt es von den Wetterexperten.