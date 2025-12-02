Frontalcrash auf der L329: Beifahrer stirbt noch an der Unfallstelle

In Weinitzen kam es Montagnachmittag zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der 57-jährige Beifahrer starb noch am Unfallort, der Lenker wurde schwer verletzt ins LKH Graz geflogen,

Ein 28-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Weiz fuhr kurz vor 16 Uhr am Montagnachmittag, dem 1. Dezember, entlang der Rinnegger Straße zwischen Graz und Weinitzen, als aus bislang ungeklärter Ursache ein entgegenkommender Autofahrer in den Gegenverkehr geriet und frontal mit dem Lkw kollidierte. Der 57-jährige Autolenker wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C12 ins LKH Graz verbracht. Für den ebenfalls 57-jährigen Beifahrer, welcher sich im Pkw befand, kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die L329 war für die Dauer des Einsatzes von 16 Uhr bis 19 Uhr gesperrt.